Liveblog - Daders aanslagen 22 maart 2016 kennen vanavond hun straf, volg straks hier de uitspraak live

Het hof en de jury van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 zijn klaar met hun beraadslaging over de strafmaat voor de daders van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Dat zegt de woordvoerder van het hof van assisen van Brussel. Het arrest over de strafmaat wordt normaal gezien om 18 uur uitgesproken. Volg de uitspraak hier live.