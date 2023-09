Britse verpleegkundige Lucy Letby in beroep tegen levenslange gevangenisstraf voor moord op 7 baby's

Letby, intussen 33 jaar, werkte op de afdeling neonatologie in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. Op die afdeling worden zieke en vroeggeboren baby's behandeld. In 2015 en 2016 vermoordde ze er zeven vroeggeboren baby's, twee meisjes en vijf jongens, en ze probeerde hetzelfde bij nog een aantal pasgeborenen. Ze deed dat door lucht of insuline in hun bloedstroom te injecteren, of door hen onder dwang melk te voeden.

Letby heeft altijd alles ontkend, maar de politie vond in haar huis briefjes waarop ze onder meer geschreven had dat ze hen met opzet had vermoord.