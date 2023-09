Verwarde man (80) rijdt bankkantoor in Baal binnen

Rond 11 uur vanochtend is in Baal een 80-jarige man het bankkantoor van Crelan binnengereden. De bestuurder stond voor het kantoor geparkeerd en zou zich van pedaal vergist hebben. Zo reed hij vooruit in plaats van achteruit. De 80-jarige kwam er met de schrik vanaf en hield enkel schaafwonden over aan het incident.