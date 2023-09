Meer inktvis gevangen voor Belgische kust: "Vooral om te exporteren naar zuiderse landen"

"We staan zeker achter promotie om inktvissen lokaal te gaan consumeren", stelt Brouckaert. "We hebben daarvoor contact met horecavertegenwoordigers zodat restaurantuitbaters in de toekomst vaker lokaal aangevoerde inktvis op het menu zouden zetten. We hopen dat de Belgische consument binnenkort zal kunnen genieten van lokaal gevangen inktvis."