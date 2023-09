Meer politiepatrouilles in schoolomgeving na vechtpartij aan station van Ninove

Een aantal jongeren was betrokken bij een vechtpartij gisterennamiddag aan het station van Ninove. Sommigen filmden het incident, en de beelden werden verspreid via sociale media. Daarop is te zien hoe jongeren het met elkaar aan de stok kregen, en hoe een meisje daarbij werd geslagen en geschopt. Het zou gaan om leerlingen van het Atheneum in Ninove.

De politie stelde een proces-verbaal op, en het parket van Oost-Vlaanderen doet een opsporingsonderzoek naar de feiten. "We willen duidelijk benadrukken dat ook makers en verspreiders van beelden zich schuldig maken aan strafbare feiten", zegt de Ninoofse politie. "We roepen iedereen op om de telefoons te gebruiken om de hulpdiensten te verwittigen in plaats van er gewelddadige beelden mee te maken en te verspreiden."