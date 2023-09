Nieuw niercentrum geopend in Zottegem: "We willen de zorg dichter bij de patiënt brengen"

"We hebben nu een volledig team om patiënten op te volgen", legt Mahieu uit. "We focussen op alle aspecten van het mens-zijn. Het draait niet alleen om de medicatie, maar ook om het sociale en het psychische welzijn. We willen de patiënt begeleiden in het verderzetten van hun leven. Vroeger was dat meer in hokjes. De patiënten moesten op verschillende momenten naar verschillende locaties om een dokter, diëtist of sociale assistent te zien. Dat brengen we nu allemaal samen in Zottegem."

"Nierlijden is een sluipende, onzichtbare ziekte", zegt hoofdarts van het AZ Glorieux Bjorn Ghillemijn. "Met het nieuwe niercentrum willen we meer focussen op de samenwerking tussen de huisarts en de thuiszorg. We willen zorg op maat bieden. Het is belangrijk dat de patiënt controle krijgt over de ziekte." Marc Van der Biest is nierpatiënt in Zottegem en krijgt thuiszorg. "De verpleging houdt alles goed in de gaten. Ze geven tips en zien heel snel wat je goed en minder goed kan. Je krijgt het toestel ook pas mee als ze zien dat je alles goed de baas kan."