Nieuwe interactieve Reynaertwandeling voor jong en oud in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas

In het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is een gloednieuwe Reynaertwandeling ingehuldigd. Jong en oud worden er op een interactieve manier ondergedompeld in het alom bekende verhaal van Reynaert de Vos. Achttien verhaalpalen stellen er het oeroude epos op een speelse manier voor. Wie het verhaal te horen wil krijgen, moet er zich soms wel eerst voor in het zweet werken.