Nieuwe 'audioscouts' in Gent leert jongeren wekelijks podcasts en radio maken

De 'BoenkerZ' komen wekelijks samen van 10.00u tot 13.00u. "De eerste twee uren leren en oefenen we radio en podcasts maken. Het laatste uurtje gaan we ook echt live op de radio. We mogen telkens een uitzending maken op de stadszender." De eerste uitzending is voorzien voor 30 september. "De eerste twee weken bereiden we ons daar wat op voor, maar daarna doen we het elke week." De deelnemers moeten geen voorkennis hebben, wél interesse in audio. "Niet iedereen hoeft op de radio te komen, we hebben ook deelnemers nodig die technicus of redacteur willen zijn. De bedoeling is dat we een audiofabriekje vormen waar van alles gemaakt wordt."