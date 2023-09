Oud-weerman Frank Deboosere verkoopt plantjes voor Kom Op Tegen Kanker: "We verpakken de zon in een prachtige azalea"

"We hebben ongelooflijk veel vrijwilligers die de plantjes verkopen. Het is dankzij hen dat het project draait. Het zijn vaker dames die mee verkopen, dus misschien kunnen de heren nog een extra inspanning doen. Het doet me vooral plezier dat er ook veel jonge mensen zijn die meedoen."

Het geld dat Kom Op Tegen Kanker inzamelt met de verkoop gaat naar de patiënten zelf. "We financieren zorgprojecten in de vorm van een luisterend oor, activiteiten, lotgenotencontact, informatie en praktische of financiële hulp voor mensen met kanker en hun omgeving", zegt Deboosere.

Zelf is hij ook van plan om plantjes te verkopen. "Ik zal in de omgeving van Mechelen mensen warm maken om een plantje te kopen." Deboosere voorspelt dat er dit weekend ongeveer 200.000 planten verkocht zullen worden.