In ‘De afspraak op vrijdag’ van 15 september heeft Ivan De Vadder de voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken te gast, samen met politiek journalist Isolde Van den Eynde (HLN) en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). Ze hebben het over de uitspraak van de Raad van State in de asielcrisis, de investeringen in kinderopvang en de reacties op het VRT Canvas-programma ‘Godvergeten’.