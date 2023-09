Ratten nemen het Riolenmuseum over in Brussel: "De diertjes zijn nuttiger dan je zou denken"

“De bedoeling van deze tentoonstelling is om zo neutraal mogelijk en zonder clichés te praten over de bruine rat”, vertelt Sophie Vanderschueren van het Riolenmuseum. “We willen de volksverhalen en mythes over de bruine rat doorprikken. We benaderen de rat wetenschappelijk. Zo horen we soms dat er tot 4 ratten per Brusselaar in onze hoofdstad leven. Dat klopt niet, want zulke tellingen zijn er nooit geweest, je kan dat ook niet uitvoeren.”