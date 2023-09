Royals op zondag - Hoe raak je op audiëntie bij de paus en prinses Kate weet nu ook dat het opletten is op een trampoline

Hoe raak je eigenlijk tot bij de paus?

Een privéaudiëntie of persoonlijke ontmoeting kan per brief aan het Vaticaan gevraagd worden mits de nodige motivatie. Maar dat is eerder mission impossible te noemen, behalve dan voor bisschoppen, kardinalen, staatshoofden, regeringsleiders en toplui van internationale instellingen.



In 2006 schrapte paus emeritus Benedictus nog ministers, ambassadeurs en partijvoorzitters van de lijst voor privéaudiënties om "zijn agenda te verlichten". Een aanvraag moet ook een maand op voorhand ingediend worden, weet het Italiaanse persagentschap Ansa.

Dan heb je als gewone sterveling meer kans bij een publieke audiëntie - eentje in groep of in de massa. De paus houdt elke woensdag een audiëntie in het Paulus VI-auditorium of (bij mooi weer) op het Sint-Pietersplein.



De vraag is telkens enorm, de plaatsen zijn beperkt. Toegangstickets voor die audiëntie moeten op voorhand gereserveerd worden via de Prefettura della Casa Pontificia (telefonisch op +39-06-698 848 76) en zelf afgehaald worden in Rome. Via onze ambassade bij de Heilige Stoel kan een verzoek makkelijker lopen.



Let wel: de tickets zijn niet genummerd. Wie snel of vroeg ter plekke is, kan een goed plaatsje bemachtigen.