Rechtbank beslist dat de voormalige Spaanse voetbalbondvoorzitter op minstens 200 meter van speelster Jenni Hermoso moet blijven

De voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales mag geen contact meer hebben met speelster Jenni Hermoso. Hij moet op een afstand van minstens 200 meter van haar blijven. Dat heeft de rechtbank in Madrid vanmiddag beslist. Rubiales moest vanmiddag getuigen over zijn ongewenste kus aan Hermoso, na de gewonnen WK-finale van het vrouwenvoetbal. Volgens Rubiales was de kus met wederzijdse toestemming, maar Hermoso ontkent dat nog altijd. Ontdek meer bij Sporza.