1.000 leerlingen en leerkrachten uit Scherpenheuvel-Zichem wandelen en zingen voor vrede

Aan het initiatief namen alle basisscholen van Scherpenheuvel-Zichem deel. "Met een 1.000tal vlaggen, gemaakt door de kinderen, trekken we van de basiliek naar de Mariahal waar we nog een bezinningsmoment hebben en nadenken over vrede", verduidelijk Goolaerts. "In het bezinningsmoment zijn moslimteksten, christelijke teksten en vrijzinnige teksten verwerkt. Vrede is er voor iedereen, ongeacht kleur of religie."