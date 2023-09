Opvangcentrum SOS Wilde Dieren gaat op zoek naar darrenbroed om verzwakte roofvogel (wespendief) te voederen

De wespendief is onlangs opgenomen in het opvangcentrum SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen. De roofvogel is daar een bijzondere gast. "Het is niet evident om als vogelaar een wespendief te spotten. Dit is slechts de tweede keer dat we in ons opvangcentrum een wespendief mogen verzorgen", vertelt Filip Berlengee van SOS Wilde Dieren. "De wespendief eet heel wat insecten. Die vindt hij in hommel- en wespennesten die hij uitgraaft. We kunnen dat voedsel wel gedeeltelijk vervangen door darrenbroed. Maar volgens de imkers zijn er geen darren meer deze tijd van het jaar."