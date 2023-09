30-tal leerkrachten Sint-Ursula-Instituut Sint-Katelijne-Waver staken al voor tweede dag: alle leerlingen volgen les van thuis uit 

"We zijn vanaf dit schooljaar met een nieuw directieteam gestart", vertelt de nieuwe directeur Ria Marechal. "Onze Raad van Bestuur vond dat de school een nieuwe visie nodig had, om kwalitatiever onderwijs te kunnen bieden. Maar niet iedereen in het directieteam deelde die visie." Zo besliste een graaddirecteur dat ze niet meer verder wilde in de school, waarop, volgens de directie, in onderling overleg werd beslist om haar contract niet te verlengen.