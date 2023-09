Tekstschrijver van Italiaanse evergreen "Volare" is overleden

Tijdens het beroemde liedjesfestival in San Remo won "Volare" in 1958 de eerste prijs. Niet veel later werd "Volare" de Italiaanse inzending voor het Eurovisiesongfestival dat in 1958 in Nederland werd gehouden.

"Volare" werd gezongen door Modugno en werd derde, achter Frankrijk en Zwitserland. "Volare" groeide daarna snel uit tot een evergreen. Zo kregen Migliacci en Modungo twee Grammy's en werd de ballad veel gecoverd.

Het nummer bleef in latere jaren populair. In 1976 scoorde de Italiaans-Amerikaanse zanger Al Martino er opnieuw een grote hit mee.