Nieuw wandelnetwerk Scheldevallei Oost: "200 kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden"

Het nieuw wandelnetwerk is één van de vier dat tegen 2025 klaar moet zijn. "We zijn bezig met de ontwikkeling van een groter project. Het nieuwe wandelnetwerk in Scheldevallei Oost was de eerste fase. We gaan in totaal vier netwerken uitbouwen waarvan drie bewegwijzerd zijn en één virtueel beschikbaar is. Bij dat laatste is er wel een wandelkaart verkrijgbaar maar er zal geen echte bewegwijzering op de wandelpaden te vinden zijn. Dat is iets nieuws voor Oost-Vlaanderen. In andere provincies wordt het wel al gebruikt en levert het goede resultaten op. Tegen 2025 zullen we dus een heel mooi aaneengesloten wandelproduct hebben in de Schelde- en Dendervallei", aldus Versieck.