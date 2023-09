Tractor die door jaarmarkt reed in Sint-Katelijne-Waver in beslag genomen

"Het was een tractor met pinnen vooraan, dus dat komt redelijk angstaanjagend over als je daar rondloopt. De bestuurder is gewoon doorgereden en was zich van geen kwaad bewust", zegt Sels. "Bij een controle bleek dat zijn rijbewijs al was ingetrokken, omdat hij enkele dagen daarvoor ook in Mechelen dwars over de Grote Markt was gereden tijdens een evenement. Het was een heel onveilige situatie, waarbij de bestuurder zelf niet doorhad hoe onveilig hij bezig was."

De bestuurder zal zich nog moeten verantwoorden bij de burgemeester en hij krijgt ook een boete.