Al zes bedrijven trekken naar Raad van State tegen nieuw parkeerreglement Antwerpen

Een van die bedrijven is Bulio, dat onder andere kantoren en ondergrondse parkings poetst in de stad. "Ik hoop dat er nu toch iemand in het stadsbestuur is die logisch kan nadenken en oplossingen zoekt voor ondernemers in Antwerpen", zegt zaakvoerder Lisa Hellemans. "Onze elf personeelsleden zouden nu met hun auto in ondergrondse parkings moeten parkeren. Als daar nog plaats is tenminste. Daarna zouden ze dan nog eens een kwartier naar het gebouw wandelen. Dat is niet te doen met al het poetsmateriaal dat ze bij zich hebben."