Iconische Sint-Sofiakathedraal in Kiev en historisch stadscentrum van Lviv op Unesco-lijst met bedreigd werelderfgoed

Zowel de Sint-Sofiakathedraal en het Holenklooster in Kiev als het historische centrum van Lviv zijn Unesco-werelderfgoed en in principe dus beschermd. Noch de kathedraal in Kiev noch het centrum van Lviv is al rechtstreeks aangevallen door het Russische leger, sinds de start van de Russische invasie eind februari vorig jaar. Maar Rusland heeft Kiev, Lviv en andere Oekraïense steden al meermaals met raketten en drones bestookt.

Daarbij zijn al verschillende keren residentiële wijken en kritieke infrastructuur geraakt. De beslissing om de drie plekken op de lijst met bedreigd werelderfgoed te plaatsen, heeft op zich geen directe gevolgen voor Rusland, maar het VN-comité hoopt wel dat de beslissing de Russen ervan kan weerhouden om het erfgoed aan te vallen.

De Sint-Sofiakathedraal, in het centrum van Kiev, is gebouwd in de 11e eeuw, in opdracht van Jaroslav de Wijze, de zoon en opvolger van grootvorst Vladimir. De naam van de kathedraal is een verwijzing naar de Hagia Sophia in Istanbul. De kathedraal herbergt de grootste verzameling van mozaïeken en fresco's uit de Byzantijnse periode. Ze is omgeven door kloostergebouwen, waarvan sommige uit de 17e eeuw.