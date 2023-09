Vlaamse Vereniging van Studenten wil betere studiekeuzebegeleiding, en dat al van in de kleuterklas

"In de kleuterklas is dat heel beperkt natuurlijk, maar dat moet intensiever worden richting het secundair onderwijs en in het middelbaar zelf." Zo wil de VVS bijvoorbeeld dat de columbusproef, een explorerende test waarbij leerlingen inzicht krijgen over waar ze goed en minder goed in zijn, overal al in het vijfde middelbaar georganiseerd wordt.