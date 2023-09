Voorzittersverkiezingen blijven voor commotie zorgen binnen Open VLD: kandidaat wil dat leden ook online kunnen stemmen

"Vele van onze leden hebben immers verplichtingen op het moment van de verkiezingen. Als flexijobber, ondernemer of als verantwoordelijke in een jeugd- of sportclub kunnen vele leden zich helaas niet op een zaterdagochtend fysiek naar een Brusselse aula verplaatsen", zegt Schelfhout. Daarom wil hij dat leden die dag tussen 11u en 12u online kunnen stemmen. Hij lanceert die oproep in een open brief aan het partijbestuur. Een 15-tal lokale Open-VLD voorzitters en burgemeesters steunt Schelfhout. Onder meer Vlaams Parlementslid Bart van Hulle en Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden en lid van het partijbestuur, ondertekenden zijn brief.