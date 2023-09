VRT NWS-journalist Jan Balliauw benoemd tot ereburger van Beveren

De gemeente Beveren heeft buitenlandjournalist Jan Balliauw benoemd tot ereburger. Balliauw groeide op in deelgemeente Melsele en is verrast, maar vooral vereerd met het ereburgerschap. "Ik heb even moeten nadenken, maar ik heb toch vrij snel ingestemd. Ik vind het belangrijk dat de gemeente de journalistiek die ik tracht uit te voeren, ondersteunt", vertelt Balliauw. "Ik kies voor objectieve journalistiek, zonder sensatie. Zeker in oorlogssituaties, zoals nu in Oekraïne, wil ik mensen context geven. Je voelt dat er ongerustheid is. Het is belangrijk dat er dan enige houvast is."