Waarom kijken sommigen Netflix op anderhalve snelheid?

Niet alleen ongeduld en een drukke agenda spelen mee in de beslissing om series op anderhalve snelheid af te spelen, vertelt Wendy Van den Broeck, professor doctor Communicatiewetenschappen aan de VUB.

"We hebben tegenwoordig zoveel streamingdiensten ter beschikking en op al die diensten is er heel veel te zien. Artikels in de pers met titels als "Deze series mag je niet missen" geven ons het gevoel dat we alles gezien moeten hebben. En dus gaan we op zoek naar manieren om zoveel mogelijk te zien op korte tijd", aldus professor Van den Broeck. Ook in ons kijkgedrag is er de laatste jaren iets veranderd, merkt professor Van den Broeck op. We zijn het niet meer gewend om te wachten op een volgende aflevering. We zijn constant op zoek naar instant gratification: met één klik willen we kunnen kijken naar wat we willen, waar we maar willen en wanneer we maar willen.

De angst om iets te missen in het grote aanbod, tijdgebrek en de nood aan instant gratification vormen dus samen drie redenen om series af te spelen op anderhalve snelheid. Al is zeker niet iedereen fan van het gegeven.