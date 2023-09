Publiek verkiest "Molse Meren - Schansheide" tot mooiste Wandeling van het Jaar in provincie Antwerpen

Met deze prijs wil de provincie wandelingen dichtbij huis in de verf zetten. De wandeling leidt onder meer langs grote waterplassen, zandgroeven, enkele historische bruggen, een natuurgebied met een uitkijkheuvel en het recreatiedomein Zilvermeer in Mol. Wie wil, kan ook de 37 meter hoge Sas4-toren in Dessel beklimmen. Daar komen drie kanalen samen, wat uniek zou zijn in Europa.