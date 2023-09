Burgemeester Diest roept op om elk probleem met hangjongeren te melden: "Snotapen van 15 jaar gaan de boel hier niet verzieken" 

"Ik moet helaas vaststellen dat er enkele jongeren zijn die het leven van anderen zuur willen maken, die andere jongeren uitdagen en de macht over De Warande willen grijpen", zegt burgemeester Christophe De Graef. "Het gaat hier om snotapen van 15 jaar. En dit willen we niet laten gebeuren. Daarom vragen we om onmiddellijk de politie te bellen bij problemen met hangjongeren. Het verbaast mij dat mensen bij dergelijke feiten niet onmiddellijk naar de politie stappen. Wanneer de feiten zich voordoen, is het heel belangrijk dat je onmiddellijk 101 belt, zodat de politie in actie kan schieten. In 2019 hebben we zo enkele feiten kunnen oplossen."