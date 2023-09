Werelderfgoed of niet? Unesco beslist over begraafplaatsen en herdenkingsplekken van de Eerste Wereldoorlog

Behalve materieel erfgoed (gebouwen of landschappen) is er sinds 2003 ook een Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid van de Unesco. Immaterieel erfgoed, dat zijn sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, overgedragen van generatie op generatie en belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit.

In Vlaanderen gaat het onder meer over de Heilig Bloedprocessie in Brugge of de biercultuur. De lijst vind je hier. Het carnaval van Aalst kwam in 2010 op de lijst met immaterieel erfgoed, maar werd daar in 2019 weer van geschrapt, nadat er karikaturale Joodse figuren opdoken in de carnavalsstoet. Eind dit jaar zou er een beslissing vallen over het unieke systeem van geestelijke gezondheidszorg in Geel, waarbij psychiatrische patiënten in gezinnen worden opgevangen.