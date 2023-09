Wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering in Bosland in Eksel en Overpelt

Bossen veranderen doorheen de tijd: dat is het uitgangspunt van het onderzoek dat de wetenschappers van de UGent voeren in de bossen van Bosland. "Met dit onderzoek willen we kijken wat de impact is van klimaatverandering en bosdynamiek op de bossen", zegt professor Kim Calders van de UGent. "Een bos is erg levendig en dynamisch, wat je bijvoorbeeld duidelijk kan zien aan de omgevallen bomen die hier liggen. Door permanente sensoren te plaatsen in deze bossen kunnen we in kaart brengen welke veranderingen zich voordoen".

"Door 3D-metingen te doen van bijvoorbeeld het klimaat, de temperatuur en het licht in de bossen kunnen we veel informatie verzamelen over de bomen en het bos. Sommige metingen gebeuren zelfs iedere 5 minuten, wat kan doordat ze vooral automatisch gebeuren. Zo kunnen we ook verschillen zien tussen het natuurlijke verloop van de bossen - zoals bladval in de herfst en nieuwe groei in het voorjaar - en verstoringen door bijvoorbeeld een storm, extreme droogte of insectenplagen.