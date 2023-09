Papa-zwaan uit Dilsen-Stokkem herenigd met gezin na incident met visdraad

Helaas voor vader zwaan en zijn kroost kon de visdraad niet ter plaatse verwijderd worden. "Eerst werd er tijdens een röntgenonderzoek gezocht naar een haak, lood of een dobber. Toen die niet gevonden werden, besloot de dierenarts om via een endoscopie in de maag te kijken. De visdraad bleek in de maag van de vogel helemaal rond plantenmateriaal te zitten." Alles kon via de endoscopie verwijderd worden.