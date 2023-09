1.000-tal mensen volgt uitvaart KAA Gent-supporter Leonard (17) op tribune in Ghelamco Arena

"Het is uitzonderlijk dat een uitvaart in het stadion van KAA Gent plaatsvindt", zegt Tom Vandenbulcke van de club. "Het is nog maar de vierde keer dat dat in die zaal gebeurt. Het initiatief daarvoor komt niet van onszelf. De vraag kwam van de familie van Leonard. Hij was een heel grote fan. Hij mocht in 2016 aan de hand van Sven Kums mee het veld opstappen vóór een wedstrijd." Hij was ook lid van de KAA Gent supportersclub in Eke, bij Nazareth.

Omdat de jongeman heel erg geliefd was, en een "immer vriendelijke en sympathieke topsupporter", heeft de club dan ook de hoofdtribune opengesteld voor de kennissen en supporters die de uitvaart niet in de zaal konden volgen.