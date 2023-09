Nieuwe aartsbisschop Terlinden reageert voor het eerst op "Godvergeten": "Hebben gefaald door misdaden in de doofpot te stoppen"

“Ja. We hebben gefaald,” gaf Terlinden ook ootmoedig toe, “door soms te relativeren en niet de omvang van de persoonlijke drama’s te zien. Door niet altijd consequent te handelen of de gepaste en doortastende maatregelen te nemen. En zelfs door misdaden in de doofpot te stoppen."

En hoewel de Kerk naar eigen zeggen de voorbije jaren veel geleerd en gedaan heeft, “toch moeten we ons blijven afvragen: is het genoeg?”, vroeg Terlinden zich hardop af. “Wat kunnen we nog meer doen?” Die laatste is geen retorische vraag, merkt de woordvoerder van de aartsbisschop op, “maar een echte vraag, waar nog geen antwoord op bestaat”.