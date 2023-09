Antwerpse goudraffinaderij sleept Demir opnieuw voor rechter

Even terug in de tijd: in november 2022 besliste minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om geen nieuwe omgevingsvergunning te geven aan het bedrijf Value Trading. Reden: de goudraffinaderij in de Antwerpse stationsbuurt gaf te weinig duidelijkheid over de uitstoot van de zware metalen die in het bedrijf verwerkt worden. Zo kon het bedrijf niet aantonen wat de impact van die uitstoot is op de omgevingslucht en op de gezondheid van de omwonenden.