Directeur Vives zet tijdelijk stap opzij na klachten over grensoverschrijdend gedrag

De klachten die de drie vrouwen indienden, blijken te gaan over grensoverschrijdend gedrag. Meer bepaald het sturen van intieme berichten naar vrouwelijke collega’s. Vrijdagmorgen is Hindryckx daarover verhoord door IDEWE. De aanklachten worden nu verder onderzocht. Een strafrechtelijk onderzoek is er voorlopig niet.

Hindryckx zet op vraag van het Bestuursorgaan van Hogeschool VIVES wel tijdelijk een stap opzij, maar hij ontkent de feiten. "Mijn cliënt vormt een intieme vriendengroep met enkele collega’s”, zegt zijn advocaat Jan Leysen. “Soms is hij daarin misschien iets te persoonlijk geweest, maar naar zijn aanvoelen waren bepaalde intieme berichten altijd wederzijds.”