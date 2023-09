Doodsoorzaak van inbreker in Bocholtse optiekzaak nog onbekend

Het is nog onduidelijk waaraan de man is overleden die in een optiekzaak in Bocholt werd aangetroffen. Het parket van Limburg bevestigt wel dat er sprake was van een inbraak, of een poging daartoe. De politie zal nog camerabeelden analyseren om een zicht te krijgen op de gebeurtenissen in en aan de optiekzaak. Twee kompanen van de overleden inbreker konden op de vlucht slaan.