Extra weekend open en extra redders, maar weinig extra zwemmers in De Gavers in Geraardsbergen

Het moet het nu het allerlaatste zwemweekend worden in het provinciaal recreatiedomein De Gavers in Geraardsbergen. Terwijl de meeste andere domeinen hun zwemzones gesloten hebben, doen ze in De Gavers nog een inspanning. "Er werd mooi weer voorspeld, dus we hebben opnieuw redders ingeschakeld en de deuren opengezet voor zwemmers", zo luidde het.

De redders zijn er wel, maar de zwemmers zijn toch niet massaal afgezakt naar Geraardsbergen. Dries is één van de jobstudenten die als redder op het strand werken. "Het is effectief kalmer dan we hadden verwacht. Het is dus ook een beetje ontspannend voor mij nu. Maar we verliezen natuurlijk onze focus niet, want er zijn wel degelijk mensen in het water."