Ruzie over kanaal doet conflict tussen Haïti en Dominicaanse Republiek opnieuw opflakkeren

Spanningen tussen Haïti en Dominicaanse Republiek

De spanningen tussen de twee landen gaan ver terug. In het verleden was het hele eiland onder Spaanse koloniale heerschappij, maar in 1697 werd het eiland verdeeld tussen Spanje (het oostelijke deel, dat nu de Dominicaanse Republiek is) en Frankrijk (het westelijke deel, dat nu Haïti is). Deze verdeling leidde tot historische conflicten en rivaliteit tussen de twee koloniale machten.

Maar ook andere aspecten spelen een rol. Zo is er een groot etnisch verschil tussen de twee landen. De bevolking van Haïti is overwegend van Afrikaanse afkomst als gevolg van slavernij en de Haïtiaanse Revolutie in het begin van de 19e eeuw. De Dominicaanse Republiek heeft een meer gemengde bevolking met een aanzienlijke inheemse Taino-erfenis en Spaanse invloeden.

Er is ook een grote economische ongelijkheid tussen de twee landen. Haïti is een van de armste landen in het westelijk halfrond, terwijl de Dominicaanse Republiek relatief welvarender is. Dit verschil in economische ontwikkeling heeft geleid tot migratie van Haïtianen naar de Dominicaanse Republiek op zoek naar werk en een beter leven. Dit heeft vaak geleid tot spanningen over kwesties zoals arbeidsmarkttoegang en sociale dienstverlening.