Limburgse wijnbouwer over jaarlijkse druivenpluk: "Een goede oogst, ondanks kwakkelende zomer"

In 2016 was Vini Peer Montesi in Peer de eerste professionele wijngaard in de regio, sinds 2019 schenkt Franco Candreva van restaurant L’Uno Coll Altro in Peer zijn eigen wijn. “De jaarlijkse pluk voor het telen van onze lokale Dommelwijn is dan ook een heel belangrijke gebeurtenis voor onze familie en vrienden”, zegt Candreva.

“Onze oogst gaat altijd gepaard met lekker eten, drinken en muziek, maar eigenlijk is het vooral de bedoeling dat mensen gezellig samenkomen in een authentieke Italiaanse sfeer. We trommelen de hele familie en vriendenkring op om samen de handen uit de mouwen te steken op de wijngaard. We vormen een grote familie en daarbij komt ook altijd veel emotie kijken. Het gaat hier niet alleen over liefde voor de natuur en onze lokale Dommelwijn, maar de nadruk ligt vooral op familie en vriendschap”, klinkt het bij Candreva.