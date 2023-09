Na 5 jaar opnieuw oefenterrein in Temse: "We zijn terug van weggeweest, en het is nodig"

De kwb (kristelijke werknemersbeweging) in Temse ijvert al jarenlang voor een oefenterrein. Sinds 1979 stimuleert de beweging de vrije begeleiding van beginnende automobilisten. Onder het motto "een rijbewijs hoeft niet peperduur te zijn" wil de beweging vooral jongeren op een betaalbare manier op de baan krijgen. "Een rijbewijs is cruciaal, maar kost al snel 1.700 euro en niet iedereen heeft die middelen", zegt Siegmund Hermans van kwb. "Met vrije begeleiding maken we het behalen van een rijbewijs haalbaar. Bovendien toont onderzoek aan dat vrije begeleiding even kwalitatief is als een doorgedreven opleiding door professionele instructeurs." Maar dan is dus ook een oefenterrein cruciaal, en dat heeft Temse nu dus opnieuw.