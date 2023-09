15 cursisten volgen Latijnse les in unieke setting van Gallo-Romeins Museum Tongeren

De cursus in het museum blijkt alvast een schot in de roos. Want op amper 24 uur was die volzet. "Toen we de cursus gelanceerd hebben, voor maximum 15 mensen, was die binnen de dag volzet", vertelt cultuurschepen An Christiaens (Tongeren.nu). "Intussen hebben we een wachtlijst met 61 mensen op. Er zit dus wel degelijk toekomst in dat verhaal."