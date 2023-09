Lokale hulpacties in Genkse wijken voor slachtoffers aardbeving Marokko

In buurthuis De Singel in Genk organiseert de Marokkaanse vereniging Zahra El Mohajira dan weer een eetfestijn ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving. "Wij voorzien vandaag eetstandjes met vooral Marokkaanse en Turkse gerechten. Een deel van het eten hebben we zelf gemaakt, maar veel van de bezoekers brengen ook zelfbereide maaltijden of thee mee", zegt Wafa Moussayer van Zahra El Mohajira.

"We hebben maar enkele dagen de tijd gehad om alles voor te bereiden. Op vijf dagen tijd hebben was alles rond. We hadden in het buurthuis eigenlijk een evenement gepland rond het 40-jarig bestaan van onze vereniging, maar dat hebben we geannuleerd om als gemeenschap hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers in Marokko", vervolgt Moussayer.

"Alle culturen komen hier inderdaad samen en dat is heel fijn om te zien", zegt ook bezoeker Wafa Redouane. "Behalve de vele Marokkaanse en Turkse gerechten kan je hier bijvoorbeeld ook gewoon Belgische frietjes eten. Dat is het mooie aan de Genkse gemeenschap", besluit ze.