Mathilde Popeleu-erf in Halle ingehuldigd: "Mooi eerbetoon aan heldin die een Joods kind hielp onderduiken"

Ook Marguerite is blij met de erkenning voor Mathilde. Het Joods meisje van toen is ondertussen 92 jaar en woont in Ukkel. Zelf was ze niet aanwezig op de onthulling van de straatnaam, maar haar dochter en schoonzoon waren er wel. "Heel onze familie is ontroerd door dit eerbetoon aan Mathilde", vertelt Marc Ostrovski, schoonzoon van Margueritte Spichler. "Haar gezondheid laat helaas niet toe om bij deze onthulling te zijn. We hebben heel wat verhalen gehoord over de tijden van mijn schoonmoeder bij Mathilde. Dit is een mooi eerbetoon."