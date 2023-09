"Behoorlijke" hoeveelheid lithium aangetroffen in Kempisch grondwater: kan ingezet worden voor autobatterijen

"En als we in België bepaalde industrieën zouden kunnen ontwikkelen die de economie boosten en tegelijk niet nadelig zijn voor de omgeving, waarom zouden we dat dan niet doen?" Hij wijst erop dat lithium ook uit mijnen gewonnen wordt, en dat de milieu-impact daarvan veel groter is. Volgens Wim Geens van Umicore is de CO₂-uitstoot van lithiumwinning uit geothermie ook tien keer lager.

"En je moet ook het totaalplaatje zien", vervolgt Baeyens. "Iedereen weet dat lithium een enorm belangrijke grondstof is. Batterijen zijn een van de grote uitdagingen van de toekomst." Ze zijn een cruciale schakel in de energietransitie, en dus ook in de strijd tegen de klimaatverandering. "Dan mag je wel wat energie steken in de winning van lithium als het nadien ook veel opbrengt."