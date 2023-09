Nieuwe klimaatzaak in Verenigde Staten: Californië sleept oliebedrijven voor de rechter

In 2010 beschreven Erik Conway en Naomi Oreskes in hun boek Merchants Of Doubt (“Handelaars in twijfel”) hoe energiebedrijven als ExxonMobil, Chevron en Shell jarenlang klimaatactie tegenwerkten, meer dan 1 miljard dollar investeerden in tegenpropaganda en zelfs wetenschappers betaalden om in de media twijfel te zaaien over de klimaatwetenschap.