Olivier Vandecasteele krijgt Waals ereteken van officier

De uitreiking gebeurde in het Elysette, dat is de zetel van de Waalse regering, in Namen. In totaal kregen twintig mensen een ereteken. En onder hen is dus ook ngo-medewerker Olivier Vandecasteele. Hij werd 455 dagen vastgehouden in Iran. Op 26 mei kwam hij vrij. "Via u huldigen we alle mensen die strijden tegen de dictatuur en de willekeur, bij ons en in de wereld", zei Waals minister-president Elio Di Rupo.