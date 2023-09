Politie neemt maatregelen na aangekondigde wraakacties na brutale moord in Anderlecht

Volgens politie en gerecht gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Er wordt gevreesd dat de koelbloedige moord de spreekwoordelijke lont in het kruitvat is die het drugsgeweld nog zal doen toenemen. Uit cijfers van de federale gerechtelijke politie blijkt dat er dit jaar alleen al minstens 9 doden in Brussel kunnen gelinkt worden aan drugsgeweld. Daar komen nog eens minstens dubbel zoveel schiet- en steekincidenten bij waarbij geen doden zijn gevallen.