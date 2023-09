Re-enacters herdenken 18e eeuwse Slag bij Ekeren tijdens Kasteelfeesten

In het park aan het Ekerse Veltwijckkasteel tonen re-enacters de hele namiddag met gespeelde zwaardgevechten hoe De Slag van Ekeren uit 1703 er ongeveer moet uitgezien hebben. En dat doen ze niet zomaar. De jaarlijkse Kasteelfeesten in het Veltwijckpark staan er dit jaar namelijk volledig in het teken van dat historische gevecht. "Dat was een bloedige veldslag tussen de Fransen en de Nederlanders, 320 jaar geleden", legt Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) uit. "Die veldslag staat in de geschiedenisboeken, omdat het veel mensen hun leven heeft gekost."