Treinverkeer weer hernomen tussen Testelt en Diest na aanrijding met auto op overweg in Zichem

De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Maar volgens Infrabel zou volgens de eerste vaststellingen de overweg correct gewerkt hebben. "De slagboom die naar beneden was, is geraakt", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Dat wil zeggen dat de bestuurder van de auto de slagbomen heeft genegeerd of dat de slagbomen niet werden gezien."