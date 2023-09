One.brussels-Vooruit wordt Vooruit.brussels en stelt lijsttrekkers voor

Voormalig staatssecretaris Pascal Smet mocht het Brusselse congres van Vooruit openen. Hij lichtte de samentrekking tussen Vooruit en het .brussels-merk toe. "We hebben Brussel de afgelopen jaren mee veranderd en namen verantwoordelijkheid op. Wij durven én doen. Het werk is nog niet af, ik heb er alle vertrouwen in dat ons sterk Vooruit.brussels-team Brussel écht vooruit kan duwen", zei Smet.

Het logo sluit volgens de socialisten aan bij de nationale vormgeving van de partij, maar voegt met de extensie .brussels "een eigen look and feel" toe. "Dit benadrukt de specifieke grootstedelijke invulling die we voor ogen hebben."

Ans Persoons trekt de lijst voor het Brussels Parlement en Hannelore Goeman die voor het Vlaams Parlement. "Ans en ik gaan de lijsten trekken, maar worden daarvoor bijgestaan door een hechte ploeg van nieuwe en ervaren mandatarissen", zei Goeman. "Stuk voor stuk sterke figuren die hun verantwoordelijkheid opnemen en Brussel vooruit willen duwen. Bij Vooruit.brussels is politiek écht teamwerk.