Waterlek zet Damiaanschool in Tremelo blank: "Laptops, kopieermachines, muziekinstallatie, ... alles is kapot" 

De Damiaanschool in Tremelo is een school voor buitengewoon lager onderwijs, die al een tekort heeft aan klassen door verbouwingen. En door een waterlek afgelopen nacht is er nog een groter probleem bijgekomen. "Het waterlek is ontstaan in de grote zaal op de eerste verdieping", vertelt het directie-duo Liesbet Mertens en Karlien Pint. "Een koppeling van de waterleiding is losgekomen waardoor er in de zaal tot 5 centimeter water stond."